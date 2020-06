Nessuna anteprima estiva, nuovo Verdone direttamente in sala

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Nessuna arena estiva, nessuna anteprima: Carlo Verdone aspetta la sala per far uscire il suo nuovo film, Si vive una volta sola, bloccato dal lockdown a fine febbraio. Lo annuncia la distribuzione del ventisettesimo film del regista romano, che è prodotto da Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis e distribuito da Filmauro con Vision Distribution. La data non è stata fissata, si parla genericamente di "prossimi mesi, proprio a ribadire la centralità dei cinema per quella esperienza totale e immersiva che si celebra ogni volta nel buio della sala cinematografica".

Scritto da Carlo Verdone con Giovanni Veronesi e Pasquale Plastino è stato girato interamente in Puglia.

I quattro medici tanto abili in sala operatoria, quanto inaffidabili e maldestri nella vita privata, avevano già presentato il film fra gennaio e febbraio in numerose città italiane - da Torino a Catania, da Firenze a Bari, da Catania a Mestre, da Napoli a Bologna - ottenendo un grande successo di pubblico. Ma il professor Umberto Gastaldi (Carlo Verdone) e la sua formidabile équipe medica, composta dalla strumentista Lucia Santilli (Anna Foglietta), dall'anestesista Amedeo Lasalandra (Rocco Papaleo) e dal suo assistente Corrado Pezzella (Max Tortora), dovranno attendere ancora prima di poter offrire al pubblico le sorprese, la leggerezza e il sorriso che il regista romano regala agli italiani da oltre quarant'anni. Il prof.

Verdone tornerà dunque in sala, e non solo in quella operatoria.

