Libro Possibile a Polignano, 5 piazze per 1600 spettatori

(ANSA) - BARI, 24 GIU - Quasi 1.600 spettatori contemporaneamente, in cinque diverse location ad accessi limitati e, per la prima volta in 19 anni solo su prenotazione al costo simbolico di 3 euro che andranno in beneficenza. Sono queste le regole per le quattro serate del festival "Il Libro Possibile", in programma a Polignano a Mare dall'8 all'11 luglio. E' il primo grande evento nazionale - hanno spiegato gli organizzatori - che si svolge in presenza, dopo il lockdown per l'emergenza sanitaria, con più di 160 ospiti tra scrittori, volti noti del panorama letterario e musicale italiano e internazionale, giornalisti, scienziati, magistrati e imprenditori. Nel rispetto delle regole di sicurezza Covid, l'organizzazione del festival, finanziato da Regione Puglia e patrocinato dal Comune di Polignano, ha individuato cinque spazi. Uno all'interno del centro storico, la Terrazza dei Tuffi, con 40 posti a sedere e ingresso libero fino a riempimento. Gli altri tre sono una piazza sul lungomare Cristoforo Colombo, da mille posti, le banchine "Pirelli Cinturato" e "Puglia 365" nel porto turistico, da 150 e 250 posti. Per accedere sarà necessario prenotare il biglietto.

(ANSA).