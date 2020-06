Restauro per il vecchio faro di Brindisi

(ANSA) - BRINDISI, 18 GIU - Tornerà a nuova vita il vecchio faro all'imboccatura del porto di Brindisi, il "fanale rosso" alto 18 metri, eretto nel 1859 sull'isolotto Giorgio, uno dei cinque del mini-arcipelago delle Pedagne. L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ha avviato la procedura per una ristrutturazione da circa 430mila euro, e ha convocato una Conferenza dei Servizi preliminare per valutarne il progetto con la Soprintendenza e altri soggetti.

Il faro, a pannelli fotovoltaici, è tutt'oggi operativo a cura del Comando di Marifari della Marina Militare. La torre e le strutture circostanti sono in uno stato di degrado tale da rendere difficile l'accesso allo stesso isolotto anche per gli addetti alla manutenzione.

Il progetto da sottoporre alla Conferenza dei Servizi prevede un intervento che va dalla verifica statica delle opere di fondazione con ricostruzione di muri e coperture, fino al rifacimento degli impianti tecnologici, al potenziamento della lanterna e dell'attracco all'isolotto. (ANSA).