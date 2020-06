Covid: Puglia;1 nuovo contagio e 2 morti

(ANSA) - BARI, 02 GIU - Oggi in Puglia è stato registrato un solo capo positivo al coronavirus su 1.810 tamponi processati.

L'unico caso positivo si è avuto in provincia di Bari, mentre i due decessi sono stati rilevati in provincia di Brindisi.

Salgono a 508 le vittime del coronavirus, i pazienti ricoverati negli ospedali sono 145, quelli in isolamento domiciliare passando da mille a 906. I pazienti guariti sono 2.939, quelli attualmente positivi sono 1.051. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 121.500 test, il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.498. (ANSA).