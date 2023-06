Prenotazioni in aumento, offerta estiva sempre più ricca

(ANSA) - TORINO, 25 GIU - L'offerta turistica estiva di Pragelato e di tutto il comparto della Via Lattea "cresce e si diversifica. Anche se l'industria della neve conserva un marchio di straordinaria importanza, è proprio la stagione estiva che ormai caratterizza questo territorio, tanto sul versante turistico quanto su quello sportivo". Lo sottolineano Giorgio Merlo e Mauro Marino, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Pragelato. "E' un turismo con un'offerta diversificata, plurale ed intergenerazionale che punta a soddisfare una moltitudine di persone e di tutte le età. Dal golf di qualità all'Assietta, dalla Gran Fondo a vari tornei estivi di varie specificità, sono molti gli eventi sportivi che si susseguono nei paesi della Via Lattea. Oltre ad un turismo studiato e progettato per le famiglie, il cosiddetto 'turismo lento', ma funzionale ad una riscoperta degli aspetti culturali, storici, paesaggistici, naturalistici ed enogastronomici di questi territori".

Merlo e Marino fanno notare come si tratti di "un turismo che copre ormai l'intero anno e che punta, deliberatamente, ad unire la storica caratteristica e specificità degli sport invernali ad un'offerta basata prevalentemente sulla ricchezza storica, culturale e climatica del territorio". E proprio quest'anno - stando alle prenotazioni - il turismo nei territori della Via Lattea "registrerà un massiccio incremento delle presenze rispetto agli anni scorsi e che, di conseguenza, conferma l'efficacia delle scelte politiche e strategiche fatte dalle singole amministrazioni comunali". (ANSA).