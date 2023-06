Festa San Giovanni a Sauze d'Oulx con rituale della tradizione

(ANSA) - TORINO, 22 GIU - Anche a Sauze d'Oulx si festeggia il San Giovanni, patrono del paese valsusino. E dopo le restrizioni della pandemia la festa riparte con il rituale tradizionale, garantito dall'opera dei sangiovannini, i giovani del comitato spontaneo che organizza la manifestazione in collaborazione con il Comune.

La sera di venerdì 23 giugno sarà acceso il tradizionale falò in località Cramayo, con spettacolo pirotecnico e distribuzione di gofres, vino e bevande. La serata si chiuderà con serenate per le vie del paese.

Il 24 alle 10,30 presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista, processione e messa seguita da rinfresco e intrattenimenti. Alle 21,30 presso il Teatro d'Ou di via della Torre torna un altro classico, la serata danzante animata dall'orchestra Gli Smeraldi, che ha fatto la storia della musica da ballo in valle.

I festeggiamenti patronali si concluderanno lunedì 3 luglio con una processione in partenza alle 10 dalla Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista verso Richardette, dove ci saranno la messa e la Festa delle Famiglie. La giornata proseguirà con gare a bocce, stima del peso della toma, intrattenimenti e giochi. (ANSA).