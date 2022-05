Pragelato, ecco progetto rilancio borgate Laval e Joussaud

(ANSA) - TORINO, 19 MAG - Sono stati illustrati in un dibattito pubblico i dettagli tecnici del progetto di riqualificazione e rilancio delle borgate di Laval e Joussaud di Pragelato, da decenni abbandonate a se stesse. Il progetto è un investimento privato dove il Comune, con molti altri enti e soggetti coinvolti nel processo autorizzativo, ha solo il compito di far rispettare rigorosamente tutte le normative legislative, paesaggistiche ed ambientali, necessarie per far decollare il tutto.

"Si tratta di un progetto riconosciuto e fatto proprio dalla stessa Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea, perchè si tratta di un investimento pari solo a quello del Club Med per volume finanziario. E, nel pieno rispetto dell'identità storica, culturale, paesaggistica ed architettonica di quelle borgate, può avere massicce ed incoraggianti ricadute per il territorio - spiegano il sindaco e il vicesindaco di Pragelato, Giorgio Merlo e Mauro Maurino -. Non solo per la significativa attrattività turistica ma anche, e soprattutto, per nuovi e futuri occupati - si prevedono circa 40 posti di lavoro stabili - e per la costruzione dell'intero villaggio. Si calcola, al riguardo, oltre 110 dipendenti per circa 8/10 anni".

"Nel pieno e rigoroso rispetto di tutte le normative ambientali, questo progetto può rappresentare un autentico volano di sviluppo per l'intero comparto della Via Lattea - conclude Merlo e Maurino -. Sarebbe devastante se, di fronte ad un investimento del genere di un progetto con potenziali e positive ricadute per un intero territorio, dovesse saltare il tutto per ragioni riconducibili esclusivamente a motivazioni ideologiche o fondamentaliste. Ognuno, comunque sia, alla fine del processo autorizzativo si assumerà le proprie responsabilità di fronte ai pragelatesi e a quella fetta di opinione pubblica che ama la montagna e le nostre valli".

