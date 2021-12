Pragelato, decisioni collegiali per il rilancio della valle

(ANSA) - TORINO, 18 DIC - "L'ingente massa di finanziamenti pubblici e privati che arriveranno nella ViaLattea possono rappresentare una svolta decisiva per il rilancio di un comparto territoriale che resta competitivo a livello nazionale ed internazionale per la sua offerta turistica invernale ed estiva e, soprattutto, per la sua vocazione sportiva ed agonistica. Si apre una nuova fase e servono decisioni collegiali per il rilancio della valle". Ad affermarlo il sindaco e il vicesindaco di Pragelato, Giorgio Merlo e Mauro Maurino, per i quali "adesso tocca alla politica, cioè agli organismi istituzionali comunali e sovracomunali, far sì che questi fondi vengano gestiti in un clima di profonda condivisione. A cominciare, come ovvio, dal coinvolgimento dei gestori degli impianti".

"Comunque sia - osservano -, si tratta di interventi importanti e decisivi che riguardano certamente una realtà che qualifica l'intera Via Lattea come i resort di Pragelato e quello futuro di Sansicario a Cesana Torinese. Ma quello che conta rilevare, soprattutto, è il rafforzamento di quella vocazione turistica e sportiva che restano gli asset strategici di un comprensorio territoriale che resta tra i più gettonati a livello internazionale. Ecco perché la notizia di questi investimenti, accanto ad altri elementi specifici che qualificano questo territorio come, ad esempio, il recupero delle borgate montane oggi del tutto abbandonate a se stesse, va affrontato sotto il profilo politico e gestionale con la massima responsabilità e con la massima trasparenza. Con l'unico obiettivo di rilanciare il nostro territorio e le nostre valli".

