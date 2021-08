'Gusta Pragelato' rilancia la lavorazione del formaggio

(ANSA) - TORINO, 15 AGO - Ha richiamato moltissime persone per l'illustrazione, la lavorazione e la spiegazione di come si crea un formaggio 'Gusta Pragelato', che ha rilanciato la specificità di un progetto tipicamente pragelatese. Molto partecipato anche il Concerto di Ferragosto, che si è svolto nel prato adiacente la piazza Pragelatesi nel Mondo con l'esibizione di alcuni tenori anche del Regio. Le iniziative dell'estate pragelatese proseguono per tutto il mese di agosto.

