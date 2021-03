Sauze d'Oulx celebra Matteo Eydallin, campione Sci Alpinismo

(ANSA) - TORINO, 25 MAR - Sauze d'Oulx celebra il suo nuovo Campione del Mondo di Sci Alpinismo, Matteo Eydallin, che sulle nevi di Comapedrosa, a La Massana, sui Pirenei del Principato di Andorra, si è laureato Campione del Mondo nella specialità individuale, davanti ai compagni di squadra Robert Antonioli e Davide Magnini.

Il Comune di Sauze d'Oulx, assieme con il Consorzio Turistico Fortur di Sauze d'Oulx, hanno voluto celebrare questa vittoria iridata con tre striscioni in tre punti strategici del paese. Il primo salendo lungo la provinciale all'incrocio tra via Oulx e via Assietta, il secondo in largo Derby e il terzo in piazzale Miramonti.

"Conscendo bene Matteo sicuramente abbiamo fatto una grande forzatura nel celebrarlo con questi striscioni - dice l'assessore Giorgio Giordana - lui preferisce i fatti in gara alle telecamere. Ma non potevamo non far nulla, perché un risultato di questa portata non potevamo non celebrarlo. Matteo ci ha abituati a far incetta di premi e di allori, quasi fosse una cosa normale. Ma stavolta ha fatto ancora di più: ha portato l'Italia sul gradino più alto del podio e grazie a lui Sauze d'Oulx è finita in cima al mondo. Possiamo, vogliamo solo ringraziarlo". (ANSA).