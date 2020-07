Ciclismo: Aru e team Uae Emirates preparano Tour a Sestriere

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - A poco più di una settimana dalla partenza del Tour de France, il team Uae Emirates di Fabio Aru si allena in altura ai 2035 metri di Sestriere, il comune più alto d'Italia.

La squadra degli Emirati, agli ordini di Paolo Tiralongo, ha raggiunto Aru, in preparazione al Colle già da un paio di settimane, per gli allenamenti di gruppo in vista della ripresa delle corse ciclistiche. Con Aru, che fra pochi giorni partirà per la Spagna, dove correrà la Vuelta a Burgos, sono a Sestriere Tadej Pogačar, Jan Polanc, Mikkel Bjerg e gli italiani Marco Marcato e Davide Formolo.

"Siamo felici di ospitare, oltre a Fabio Aru ormai di casa a Sestriere, anche la squadra dell''Uae Emirates, uno dei top team del ciclismo professionistico su strada - dichiara il sindaco Gianni Poncet -. Sestriere è una montagna di sport tutto l'anno.

La nostra stazione turistica internazionale offre grandi opportunità per allenarsi in quota. Una serie di impianti, strutture e percorsi unici a 2000 metri d'altitudine".

"In questi giorni - aggiunge Poncet - verranno completati i lavori di rifacimento della pista di atletica che contiamo di inaugurare nella prima metà di agosto. Un impianto fondamentale che ci consentirà di riportare la nostra stazione tra le mete di allenamento più ambite dagli atleti di diverse discipline puntando anche al ritorno di grandi eventi come il Meeting di Atletica Leggera". (ANSA).