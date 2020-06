Tempo transumanza a Pragelato, attesi animali dalla pianura

(ANSA) - TORINO, 07 GIU - "E' partita la tradizionale transumanza verso Pragelato. Dal primo giugno è già decollata la prima parte della monticazione dalla pianura ai pascoli montani di Pragelato con 2000 capi di ovini e caprini e oltre 600 bovini. Dal 7 al 25 giugno monticheranno ancora gli ultimi allevatori, quelli che hanno le bergerie in alta montagna.

Complessivamente arriveranno sul territorio di Pragelato oltre 3 mila capi di ovini-caprini e 1.500 bovini". Lo raccontano Paola Borra e Valter Blanc, consiglieri di Pragelato, comune della Via Lattea a una ottantina di chilometri da Torino.

"La monticazione viene verificata e controllata in stretta collaborazione tra il Consorzio Forestale Alta valle di Susa e la Polizia locale di Pragelato - spiegano -. Il Comune di Pragelato è uno dei comuni più all'avanguardia nella gestione e ricezione in via telematica per quanto riguarda la documentazione inerente la monticazione tra tutti i Comuni montani dediti a questo settore. Un numero, peraltro corposo, di animali che rappresentano una specificità e una risorsa del tutto originale che fanno di Pragelato una realtà importante e decisiva per il futuro di questo settore economico e produttivo". (ANSA).