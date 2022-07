Borsellino: 1 minuto silenzio Consiglio regionale Piemonte

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - In occasione del trentesimo anniversario della strage di via D'amelio, alle 16.58 il Consiglio regionale del Piemonte si è fermato per commemorare "il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta, che hanno sacrificato la vita per combattere la criminalità organizzata".

La sollecitazione è partita dal consigliere regionale Pd Diego Sarno durante la discussione di una delibera per sostenere economicamente il riuso dei beni confiscati alle mafie.

"Chiedo un minuto di silenzio - ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, sospendendo i lavori dell'Aula - per commemorare il giudice Paolo Borsellino e tutte le vittime delle mafie". (ANSA).