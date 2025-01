Torna Book Pride a Milano, atteso Mathias Enard

Torna a Milano Book Pride, la Fiera Nazionale dell'editoria indipendente, organizzata in collaborazione con il Comune di Milano dal 21 al 23 marzo al Superstudio Maxi, che da questa edizione entra a far parte dei progetti del Salone Internazionale del Libro di Torino. "Un cambiamento volto a dare solidità e costruire nuove forme di visibilità per la piccola e media editoria, in un evento che, con orgoglio, rivendica la qualità e la cura tipica di questo settore" spiega una nota della manifestazione. Danzare sull'orlo del mondo è il tema scelto per il 2025 di Book Pride, che vede il coordinamento editoriale di Francesca Mancini e la rinnovata curatela di Marco Amerighi e Laura Pezzino. Tra i grandi ospiti internazionali il vincitore del Prix Goncourt Mathias Enard che, a partire dal suo nuovo romanzo 'Disertare' (Edizioni e/o), condurrà in una riflessione sulle improbabili equazioni dei conflitti; Fatma Aydemir, autrice curdo-tedesca di 'Tutti i nostri segreti' (Fazi); l'americana Alice Robb che, con il memoir 'Non pensare, cara' (66thand2nd), si interroga sul significato della danza classica nella società contemporanea. E ancora, la francese Phoebe Hadjimarkos Clarke, autrice di 'Aliena' (Edizioni Atlantide), un libro che, con il filtro della fantascienza rurale, ha dato vita a un grande romanzo sociale dei nostri tempi. In occasione dei 250 anni dalla nascita di Jane Austen, la studiosa Liliana Rampello e la scrittrice Carolina Capria proporranno una rilettura moderna delle opere della scrittrice britannica mostrandoci come i suoi testi siano ancora oggi uno strumento per interpretare il mondo che viviamo.

"Con il Salone del Libro stiamo lavorando con entusiasmo a questo nuovo capitolo di Book Pride - dice Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino, la Città del Libro -.

Questa edizione è per noi l'inizio di un percorso di risanamento, ma soprattutto di rilancio". Tra le novità di quest'anno un grande e rinnovato spazio esterno. L'area all'aperto del Superstudio Maxi diventerà il luogo ideale per incontri e confronti accessibili a tutti coloro che vorranno prendere parola e dar vita a talk tematici. "Raramente ci siamo sentiti così confusi e persi come in questo ultimo anno. Nei momenti di crisi dell'umanità servono altre parole. È per questo che abbiamo bisogno di credere nell'arte. La letteratura, la musica, la danza, il teatro, la pittura, ci insegnano il potere del silenzio, della riflessione e dell'incontro" hanno dichiarato Francesca Mancini, Laura Pezzino e Marco Amerighi.

Alla Fiera ci saranno Concita De Gregorio, che ci restituirà il ritratto dell'attivista messicana Chávez Castillo, ispiratrice del movimento Non una di meno, e autrice della raccolta di poesie 'Prima tempesta' (Edizioni Sur); il giornalista Francesco Costa che terrà un incontro dedicato all'informazione nella giornata di apertura. Di femminismi si parlerà in un confronto generazionale tra Luciana Castellina e Giulia Siviero, autrici rispettivamente de 'La scoperta del mondo' e 'Fare femminismo' (Nottetempo edizioni). Con Daria Bignardi e Luca Misculin si affronterà il tema della privazione della libertà; Violetta Bellocchio terrà un reading affondando la questione della violenza di genere e la trasformazione del dolore in una lotta per riprendere il controllo del proprio io (Emons Edizioni).

Tornano a Book Pride anche i focus e le sezioni speciali dedicate ai comparti d'eccellenza dell'editoria indipendente italiana, come la sezione Book Comics, le attività per i lettori più giovani di Book Young e Book Ya e gli appuntamenti per gli appassionati delle discipline e delle storie sportive del programma Book Sport.



