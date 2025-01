Missione Torino in Uzbekistan, si rafforza la collaborazione

Missione istituzionale organizzata dalla Città di Torino nella capitale dell'Uzbekistan, Tashkent, per avviare una nuova fase di cooperazione in campo accademico e imprenditoriale. La delegazione è composta dal sindaco Stefano Lo Russo, dal rettore del Politecnico Stefano Corgnati, e dai presidenti della Camera di commercio di Torino Dario Gallina, dell'Unione Industriali Marco Gay, e del gruppo Iren Luca Dal Fabbro.

"Torino - spiega Lo Russo - è una città che può ancora crescere grazie ad una vocazione internazionale, universitaria e industriale. L'obiettivo è di inserirci nel partenariato strategico che l'Italia ha siglato con l'Uzbekistan, un paese chiave nell'Asia centrale".

In Uzbekistan il Politecnico di Torino ha avviato un Campus, 15 anni fa. La delegazione ieri ha incontrato l'ambasciatore italiano a Tashkent Piergabriele Papadia de Bottini, insieme ad atleti che arrivano a Torino a marzo per partecipare agli Special Olympics Winter Games, e il sindaco della città Uzbeka Shavkat Umurzakov, ieri il rettore della Turin Polytechnic University Tashkent Olimjon Tuychiev. La delegazione torinese ha poi visitato il Technopark, un incubatore con oltre 25 progetti per lo sviluppo e l'innovazione e la Juventus Academy, scuola calcio istituita nel 2019. Tappa poi ai laboratori del Campus.

"È importante rafforzare anche grazie al Politecnico un canale di dialogo con un Paese che può contare su un'economia in crescita, risorse energetiche e un mercato interno in espansione - commenta Marco Gay, presidente dell'Unione Industriali - Proprio la sede dell'ateneo a Tashkent può essere hub strategico per le nostre imprese e mettere a sistema le nostre potenzialità con le opportunità del territorio uzbeko".

Dario Gallina ha ricordato che il valore degli scambi commerciali tra Piemonte e Uzbekistan ha raggiunto nel 2023 quasi i 30 milioni di euro: "il paese è di interesse per le nostre imprese soprattutto nell'ambito delle energie rinnovabili e per la transizione energetica - spiega il presidente della Camera di commercio di Torino - Per questo vogliamo insieme a Città e Politecnico, anche attraverso la collaborazione della Camera di Commercio Italia Uzbekistan, esplorare nuove possibilità di scouting industriale e intensificare le relazioni con il paese come ponte verso l'Asia centrale".

La missione - conclude il presidente di Iren Luca Dal Fabbro - "ci ha permesso di avviare con importanti realtà dell'Uzbekistan un confronto di visioni ed esperienze sui temi della transizione energetica. Questa mattina abbiamo incontrato inoltre il viceministro delle Miniere e della Geologia della Repubblica Uzbeka Azar Kadir-Hodjaev con cui come Iren firmeremo un accordo di collaborazione sulle materie prime critiche".





