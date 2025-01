Riboldi, 'una torre materno-infantile sarebbe la soluzione'

"La mia opinione personale, è che l'ex collega Icardi, che si è occupato prima di me della sanità, abbia ragione. Una torre materno-infantile edificata accanto al Parco della salute sarebbe la soluzione migliore. Lunedì in commissione ascolterò tutte le istanze e, poi, avvieremo un confronto con il presidente Cirio e il commissario Corsini". A dirlo, in un'intervista sul quotidiano Corriere della sera, è Federico Riboldi, assessore regionale alla sanità, che precisa: "Certo, è giusto e doveroso offrire spazi moderni a tutte le specialità oggi in Città della Salute. Tengo a sottolineare, però, che si tratta della mia posizione personale. Discuteremo nei prossimi giorni per arrivare a un punto di vista condiviso. Lunedì sarò in commissione sanità e ascolterò le istanze dei colleghi. Poi, parlerò con il presidente Cirio, con il commissario straordinario per il Parco della Salute, Marco Corsini e con i tecnici".

Sul rischio di ulteriori ritardi per l'intero progetto, risponde: "Come suggerito dal consigliere Icardi, non cambierebbe il progetto in essere, che può partire in autonomia ed essere affiancato a uno tutto nuovo: la torre materno-infantile". Servirebbero però risorse e spazio: "Intanto capiamo se è fattibile, poi si lavora anche sui finanziamenti.

Sono fiducioso". Sull'eventuale rientro, in tal modo, di Regina Margherita e Sant'Anna dentro l'Azienda Parco della salute, afferma: "Ragioneremo anche su quello, ma non lo ritengo vincolante".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA