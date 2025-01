Licenziato delegato sindacale Ice Pharma, presidio

Prima giornata di sciopero e presidio, oggi, alla Ice Pharma (prodotti e servizi ai mercati farmaceutico e sanitario) di Basaluzzo (Alessandria) dopo il licenziamento - il 9 dicembre - di un delegato sindacale. A promuoverli sono Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil.

"L'adesione del primo turno - spiega Luca Maggio (Filctem Cgil) - è stata intorno al 50%, un po' meno quella dei giornalieri. Buona anche la presenza al presidio di due ore nel pomeriggio davanti ai cancelli, nonostante la pioggia". La seconda giornata di protesta è in programma mercoledì 22 gennaio.

Oggi intanto non c'è stato confronto con la proprietà.

"Abbiamo visto arrivare il responsabile delle risorse umane e il direttore, ma non siamo stati interpellati - prosegue Maggio -.

Ciò nonostante continuiamo nella nostra richiesta di incontrarli per rivedere la posizione del delegato e trovare insieme una soluzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA