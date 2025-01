Al Teatro Regio va in scena L'elisir d'amore firmata Menghini

Al Teatro Regio, dal 28 gennaio al 5 febbraio, va in scena L'elisir d'amore, melodramma giocoso in due atti di Gaetano Donizetti su libretto di Felice Romani.

L'opera è presentata nel nuovo allestimento firmato da Daniele Menghini in coproduzione con il Teatro Regio di Parma. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio sale il maestro Fabrizio Maria Carminati, Ulisse Trabacchin istruisce il Coro.

Protagonisti sono: Federica Guida (Adina), René Barbera (Nemorino), Paolo Bordogna (Dulcamara), Davide Luciano (Belcore) e Albina Tonkikh (Giannetta). Tra le novità assolute di questo allestimento, la presenza in scena dei burattini della Fondazione Marionette Grilli di Torino: In scena prenderanno vita ben 30 burattini e marionette, "manovrati" da Augusto Grilli.

L'Anteprima Giovani - dedicata al pubblico under 30 - è sabato 25 gennaio alle ore 20, i biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 10 gennaio alle ore 11, seguono la Prima, martedì 28 gennaio e sette recite fino a mercoledì 5 febbraio.





