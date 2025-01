Sul podio del Lingotto il sudcoreano Myung-Whun Chung

L'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sotto la direzione del maestro sudcoreano Myung-Whun Chung, aprirà questa sera - 10 gennaio - il 2025 di Lingotto Musica. All'Auditorium Giovanni Agnelli alle 20.30 sarà sul podio uno dei più acclamati direttori d'orchestra al mondo, che proporrà due capolavori immortali del grande repertorio tedesco. Di Beethoven si ascolterà la Settima Sinfonia, che Wagner definì l''apoteosi della danza' per la grande efficacia ritmica e la straripante fantasia poetica; di Brahms il Concerto per violino e orchestra op. 77, fra i più eseguiti e popolari della letteratura per lo strumento, in cui si cimenterà il prodigioso violinista Sergey Khachatryan, nato in Armenia e balzato agli onori delle cronache nel 2000 come il più giovane vincitore nella storia del Concorso Sibelius di Helsinki.

Già direttore principale dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia dal 1997 al 2005, e da allora ospite abituale della formazione, Myung-Whun Chung è direttore emerito della Filarmonica dellaì Scala dal 2023 e direttore ospite principale della Staatskapelle di Dresda dal 2011 (primo in assoluto ad avere ricevuto entrambi gli incarichi), oltre che direttore musicale onorario della Tokyo Philharmonic, dell'Orchestre Philharmonique de Radio France e della Kbs (Korean Broadcasting System). Recentemente è stato nominato direttore artistico della nuova Busan Opera and Concert Hall in Corea del Sud.



