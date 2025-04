Borsa di studio sui siti Unesco dedicata ad Alberto Vanelli

Una borsa di studio sui siti Unesco, dedicata alla memoria di Alberto Vanelli, figura di spicco nella cultura piemontese e italiana, che ebbe un ruolo centrale nella rinascita del complesso museale della Reggia di Venaria Reale. L'iniziativa è stata presentata il 2 aprile, a due anni dalla scomparsa di Vanelli, a Palazzo d'Azeglio, sede della Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura, in occasione del seminario di studi, in collaborazione con la Cattedra Unesco in Economia della Cultura e del Patrimonio dell'Università di Torino.

La borsa di studio intitolata alla memoria di Alberto Vanelli è sostenuta da Fondazione 1563 grazie alla Compagnia di San Poalo. Ad aggiudicarsi la prima edizione è stata la dottoressa Milena Barbis Fischetti, presso il Dipartimento di Economia e Statistica dell'Università di Torino, con lo studio dal titolo 'Unesco Cluster: relazione tra designazioni Unesco e dinamiche socio-economiche nelle regioni europee".

La ricerca analizza il fenomeno delle designazioni multiple Unesco a livello europeo. Attraverso la creazione di una banca dati, lo studio esplora i modelli regionali di designazioni multiple, con un focus specifico sul posizionamento del Piemonte rispetto ad altre regioni europee.



