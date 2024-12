Adventure acquisisce il 100% delle quote di Primo Network

Adventure spa, società proprietaria del portale ameconviene.it e specializzata nella comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia e assicurazioni, acquisisce il 100% delle quote di Primo Network srl, considerato tra i primari operatori di mediazione creditizia in Italia. L'accordo vincolante per l'operazione è stato firmato oggi. Il prezzo pattuito è di 4 milioni e 662mila euro, di cui 1.856.000 da pagarsi per cassa, il restante tramite 167.467 nuove azioni di Adventure al prezzo di 16 euro e 76 centesimi oer azione.

La società venditrice è Primo Holding srl, che detiene il 100% delle quote di Primo Network, che nel 2013 ha avuto un fatturato di circa 5 milioni di euro. Il closing è previsto alla fine di febbraio 2025.

"Per noi - spiega Silvana Cozza, amministratore delegato di Adventure - rappresenta un'operazione strategica che da una parte rientra negli obiettivi del piano industriale e dall'altra conferma i propositi di crescita della società, sempre più indirizzata ad ampliare i verticali, puntando anche sulla mediazione creditizia, un settore strategico per il mondo dei comparatori".

"Questa operazione - commenta Lorenzo Rizzo, amministratore di Primo Network - rappresenta un'opportunità di crescita per Primo Network, ma anche per i nostri dipendenti, agenti e clienti. Per noi si apre il mondo dell'online solo sfiorato finora. Entrare a far parte di una società quotata come Adventure ci consente di beneficiare di risorse sempre più ampie, nuove tecnologie e un'ampia gamma di prodotti e opportunità".



