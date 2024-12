Polo del '900, record di presenze nel 2024 con un +13%

Continua la crescita del Polo del '900 che diventa sempre più luogo di incontro e partecipazione.

Il centro culturale ha accolto nel 2024 oltre 70.000 persone, record di presenze ad oggi: 39.200 per gli eventi, 16.000 per le mostre, 14.800 per la biblioteca. La crescita rispetto al 2023 è stata del 13%. Il 70% dei visitatori torna al Polo più di una volta, mentre il 63% del pubblico ha meno di 35 anni. Cresce del 43% il numero di nuovi iscritti alla Biblioteca.

I risultati legati alle attività dell'anno sono stati presentati oggi al Polo del '900, dove è stato anche illustrato il fitto programma di iniziative che si svolgeranno nei prossimi mesi. In occasione dell'ottantesimo anniversario della Liberazione, tanti gli eventi che tappa dopo tappa porteranno alle celebrazioni del 25 aprile. Il calendario civile si apre con l'inaugurazione il 19 dicembre di Combattere. Verso la liberazione, la mostra dedicata alla Resistenza.

I risultati di quest'anno sono stati raggiunti grazie al lavoro collettivo dei 26 enti partecipanti, con un'offerta culturale che ha al centro i valori della resistenza, della democrazia e della libertà. Anche la sostenibilità continua a essere un cardine delle attività del Polo: si è scelto infatti di non utilizzare più plastica monouso nei catering e di eliminare i distributori automatici, sostituiti da un'offerta più ampia di cibo e snack nella caffetteria, anche con proposte vegane. Il 33.8% dei visitatori del Polo raggiunge il centro culturale con i mezzi pubblici, il 36% a piedi e il 15% in bici.

Cresce anche la community online: in meno di un anno i follower su Instagram sono passati da 6.000 a oltre 10.000, con una crescita della fascia 25-35 anni dal 25% al 40% del totale. Le interazioni rispetto al 2023 sono aumentate del 100%.



