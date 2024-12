Biella, primi 7 milioni per il Santuario di Oropa

A Biella sono arrivati i primi 7 milioni di euro per la valorizzazione del Santuario di Oropa.

Un'opera che rientra nel piano strategico dei "Grandi interventi strutturali", approvato nello scorso maggio dalla Conferenza unificata tra Stato, Regioni e Comuni. Lo stanziamento totale triennale per il Biellese vale circa 17 milioni di euro. Oggi sono stati presentati gli interventi, presenti il sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e la vicepresidente della Regione, Elena Chiorino.

I primi fondi permetteranno di dare avvio ai lavori che riguardano la valorizzazione, la rigenerazione ambientale, il miglioramento dell'accoglienza attraverso il restauro e la riconversione ecologica di aree e spazi nell'ottica del miglioramento dell'offerta socio-culturale.

Gli interventi saranno in totale venti e riguarderanno restauri veri e propri, l'abbattimento delle barriere architettoniche in tutte le aree in cui non si è ancora provveduto e miglioramento energetico. Sempre in ottica generale si agirà sull'impianto di riscaldamento, da sempre uno dei punti dolenti del Santuario. Per il turismo, nello specifico, verranno effettuati i necessari consolidamenti idrogeologici per garantire l'uso costante delle piste di cicloturismo e dei percorsi escursionistici.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA