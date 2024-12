Cia di Alessandria e Asti approvano la fusione

Parere favorevole dei soci per la costituzione di 'Cia Alessandria-Asti'. Lo fa sapere, in una nota, l'organizzazione comunicando l'esito delle due assemblee convocate oggi per deliberare il futuro.

Si ufficializza così il prossimo passo verso la fusione che vedrà l'atto costitutivo in un'assemblea dedicata, prevista il 3 febbraio nella sala giunta della Provincia di Asti.

"Questa unione - spiegano Daniela Ferrando e Marco Capra, rispettivamente presidente Cia Alessandria e Asti - porta a migliorare i servizi per i soci e a un efficientamento delle risorse. Il percorso procede per la definizione di un nuovo assetto".



