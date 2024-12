Chiusura di 5 uffici postali a Torino, Comune fa ricorso al Tar

La Città di Torino ricorre al Tar del Piemonte contro la decisione di Poste Italiane di chiudere 5 uffici postali sul territorio cittadino. L'autorizzazione ad avviare il procedimento è stata data oggi dalla Giunta comunale.

La decisione di Poste, comunicata a metà ottobre, rientra nel Piano Strategico 2024-2028 ed era stata contestata fin dall'inizio dall'amministrazione civica che aveva sollecitato all'azienda un ripensamento.

In una lettera ai vertici di Poste Italiane il sindaco Stefano Lo Russo aveva sottolineato che il provvedimento di chiusura avrebbe avuto "effetti negativi per le fasce più deboli della popolazione". Contro le chiusure si erano mobilitati anche i sindacati.

La richiesta di rivedere la decisione, ribadita anche in un incontro nelle scorse settimane, non ha però avuto effetti e la Città ha quindi deciso di ricorrere in giudizio per "tutelare gli interessi dei cittadini".



