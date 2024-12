A Torino la prima scuola del Piemonte dedicata a Morricone

Con una cerimonia, che si svolgerà domani al teatro del Serming di Torino, alle 18, l'istituto comprensivo di corso Vercelli sarà intitolato a Ennio Morricone.

"Si tratta del primo istituto in Piemonte e del secondo in Italia a portare questo nome e siamo orgogliosi di condividere con la cittadinanza un evento così significativo e importante anche per tutto il quartiere di Barriera di Milano", spiega la dirigente scolastica Patrizia Donato La Vitola.

Alla cerimonia è stato invitato il figlio di Morricone, Marco, che, non potendo partecipare, ha inviato un videomessaggio.

Per l'occasione verrà proiettato un cortometraggio del regista Dario Leone e ci sarà un concerto con i ragazzi del corso a indirizzo musicale della scuola.

Sarà presente anche un docente di tromba che ha collaborato a lungo con Morricone e l'assessora all'Istruzione del Comune di Torino Carlotta Salerno.



