Sgomberati dodici alloggi occupati abusivamente a Torino

Sgombero, questa mattina, nelle case popolari di via Aosta a Torino, dove sono stati recuperati dodici alloggi occupati abusivamente, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia nord della città. "Questa operazione - sottolinea il presidente dell'Agenzia territoriale per la casa del Piemonte Centrale, Emilio Bolla - rappresenta un altro importante passo avanti verso il ripristino della legalità nelle case popolari. Questi sgomberi sono la testimonianza concreta della collaborazione tra Atc, forze dell'ordine e istituzioni locali per affrontare il problema delle occupazioni abusive e per restituire alla comunità spazi destinati a chi ne ha diritto".

L'intervento, coordinato dalla questura, vede la partecipazione congiunta di polizia, polizia locale e vigili del fuoco, con la presenza di personale Atc, dei servizi sociali della Città, Amiat, Italgas e Ireti. Durante le operazioni, i tecnici Atc hanno anche messo in sicurezza con dispositivi antintrusione il locale ex portineria, al piano rialzato, dove sabato scorso era scoppiato un incendio.

L'intervento di oggi, segue di poche ore quelli di ieri, in via Cravero, dove è stato sventato un tentativo di occupazione abusiva, e in via Ghedini, dove è stato recuperato un altro alloggio.



