Cuneo entra nel circuito delle 'città napoleoniche'

Con la firma dell'adesione, il 30 novembre in municipio, Cuneo è entrata a far parte della Federazione europea delle città napoleoniche (Fecn), associazione che riunisce tutte le città legate alla storia dell'imperatore corso.

La sindaca Patrizia Manassero e il vicesindaco Luca Serale hanno presenziato alla cerimonia con Charles Bonaparte, fondatore della Fecn ed ex vicesindaco di Ajaccio, che di Napoleone è erede attraverso la linea dinastica di Gerolamo Bonaparte. La federazione, riconosciuta dal Consiglio d'Europa, riunisce 54 città in 12 Paesi europei, oltre ad istituzioni culturali come il Palazzo Reale di Milano.

Ad essa è associato l'itinerario culturale Destination Napoleon, di cui anche Cuneo entrerà a far parte a pieno titolo.

"La sottoscrizione dell'adesione è un passaggio con un valore importante per le prospettive di conoscenza e sviluppo culturale della città" ha sottolineato la sindaca all'atto della firma.





