Violenza donne: Iren e Amiat illuminano la sede

Il gruppo Iren e Amiat hanno aderito alla campagna di comunicazione Orange the world, promossa da Un Women Italy, Comitato Nazionale legato all'ente delle Nazioni Unite dedicato all'uguaglianza di genere e all'empowerment delle donne. Amiat, in particolare, ha illuminato di arancione la facciata della sede di Torino in Via Giordano Bruno 25 in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. "Un gesto simbolico per accendere la luce e rendere evidente un tema rilevante per l'azienda, e sempre più al centro del dibattito", spiegano Iren e Amiat.



