I Concerti del Teatro Regio, parte la nuova stagione

Prende il via mercoledì 27 novembre la nuova Stagione dei Concerti 2024-2025 del Teatro Regio, otto serate di grande musica sinfonica e corale, dal classicismo viennese alle audaci innovazioni del Novecento. Inaugura la Stagione Pinchas Steinberg che guiderà l'Orchestra del Regio in un programma intitolato Mondi, dedicato ai due massimi compositori boemi - Bedřich Smetana e Antonín Dvořák - che guardano rispettivamente alla Mitteleuropa e all'America.

Il ritorno di Pinchas Steinberg sul podio del Regio è atteso sempre con grande entusiasmo, ancor più dopo l'apprezzata interpretazione del Trittico pucciniano che ha concluso la Stagione 24/25. La sua profonda conoscenza del repertorio sia operistico sia sinfonico lo rende uno dei direttori più apprezzati a livello internazionale.

La Stagione de I Concerti prosegue fino al 9 giugno 2025, con un cartellone che prevede otto appuntamenti. Quattro con l'Orchestra del Teatro Regio, cui si aggiungerà il Coro del Regio per due serate, e quattro con la Filarmonica Trt. Il prossimo appuntamento è martedì 14 gennaio 2025 con il concerto dal titolo Armonia. Il direttore d'orchestra James Conlon, tra i più importanti protagonisti della vita musicale internazionale, debutta sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Regio, quest'ultimo istruito da Ulisse Trabacchin. In programma due capolavori intrisi di umanità e speranza, lo struggente Stabat Mater per soprano, coro e orchestra di Francis Poulenc e la monumentale Sinfonia in re minore di César Franck.



