Furgone contromano in A26, sanzioni per 5.450 euro

Sanzioni amministrative per un totale di 5.420 euro sono scattate ad Alessandria per il conducente di un furgone che nei giorni scorsi ha percorso contromano un tratto dell'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce.

E' stato disposto anche il ritiro della patente. Ad intervenire sono stati gli agenti della sottosezione di Ovada della polizia stradale, che hanno bloccato il veicolo dopo un chilometro.

Secondo quanto ricostruito, il furgone proveniva dalla bretella dell'A7-A26. Il conducente, avendo trovato lo svincolo di immissione per Genova chiuso causa lavori, lo ha percorso in direzione Alessandria e, alla fine, dopo essersi immesso in carreggiata nord, ha invertito il senso di marcia procedendo in direzione del capoluogo ligure.

Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo per 3 mesi.



