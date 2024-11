Domenica a Mirafiori la gara podistica We Run 24

l mezzofondista Pietro Riva, vicecampione europeo sui 10 km a Roma 2024, sarà l'ospite d'onore, domenica 17 novembre, alla prima edizione della Cedas We Run 24, corsa a carattere competitivo (10 km Fidal) e non (5 e 10 km) organizzata dall'Associazione ricreativa Cedas in collaborazione con Base Running e con il patrocinio della Città di Torino. L'atleta delle Fiamme Oro parteciperà alle attività di sabato 16 novembre e sarà presente nel villaggio di gara domenica 17 novembre, pronto ai nastri di partenza alle 9.

Inedito il percorso di gara che avrà come partenza e arrivo lo Stellantis &You di piazza Cattaneo ma, dopo un breve tratto su corso Tazzoli, si svolgerà sostanzialmente, per la 5 km non competitiva, all'interno del complesso di Mirafiori, e in particolare sulla storica pista di prova delle vetture che hanno fatto la storia dell'auto italiana. Coloro che invece correranno le due 10 Km, quella competitiva e non, una volta fatto il giro di pista ritorneranno su corso Tazzoli e proseguiranno per corso Agnelli e Corso Settembrini, per poi arrivare e concludere la gara allo Stellantis &You di piazza Cattaneo.

Nell'ambito dell'iniziativa sono state organizzate due giornate dedicate al volontariato aziendale, all'innovazione e all'inclusione promosse da Stellantis Motor Citizens, il programma di volontariato per i dipendenti del gruppo Stellantis, dal Cedas e dal gruppo Dirigenti Fiat.



