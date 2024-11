All'assemblea nazionale di Torino anche tre giorni di 'Anci Off'

Torino apre l'assemblea nazionale dei Comuni italiani a tutta la città. 'Anci Off' è il programma di eventi organizzato dal 22 al 24 novembre a corollario dell'assise istituzionale che porterà sotto la Mole oltre 5mila sindaci e amministratori locali. Per tre giorni via Roma diventerà il Villaggio dei comuni italiani, con un centinaio di stand, organizzati da Turismo Torino e Provincia, che ospiteranno coordinamenti di Anci regionali, Città metropolitane e oltre 80 Comuni.

La cupola geodetica montata in piazza Castello per gli eventi collaterali legati alle Nitto Atp Finals di tennis, invece, ospiterà talk, incontri e appuntamenti, a cura di Fondazione per la Cultura Torino, dedicati a buone pratiche, bellezze e curiosità dei comuni italiani. La prima sera, inoltre, all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto la compagnia Accademia dei Folli presenterà 'Il Giro d'Italia in 80 minuti', uno spettacolo che racconta il Paese attraverso le strofe dei suoi cantautori più famosi. "Sarà la prima volta che un'assemblea nazionale Anci avrà una parte off per portare nella città i Comuni per farli conoscere e coinvolgere l'intera comunità", sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, evidenzia che "quando un evento di questa portata come l'assemblea Anci arriva qui vuol dire che c'è tanto lavoro e credibilità politica, istituzionale e organizzativa".

Alla presentazione di 'Anci off', in collegamento video anche il presidente facente funzione dell'Anci nazionale, Roberto Pella: "L'assemblea - ha detto - si conferma ancora una volta, e i numeri in crescita rispetto alle precedenti edizioni lo attestano, un momento di confronto atteso e privilegiato tra i rappresentanti di Governo e istituzioni, sindaci e aziende".





