Torino: derby a forte rischio per l'acciaccato Adams

Il Torino continua a vivere con il fiato sospeso per le condizioni di Che Adams. L'attaccante, infatti, si è sottoposto ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio muscolare accusato durante la partita contro la Fiorentina che lo ha costretto al cambio durante il primo tempo della partita.

Lo scozzese accusa un risentimento alla coscia sinistra, lo staff medico lo monitorerà quotidianamente nella marcia verso il derby di sabato contro la Juventus ma la sua presenza resta a forte rischio. Il tecnico Vanoli, però, spera di averlo almeno in panchina, considerando che ha già perso capitan Zapata per tutta la stagione e le uniche alternative a disposizione nel reparto avanzato sono Sanabria, Karamoh e i giovani classe 2005 Njie e classe 2006 Gabellini.



