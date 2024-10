Cuneo, scrittorincittà esce a riveder le "stelle"

Sono le stelle a guidare il cammino della ventiseiesima edizione di scrittorincittà, il festival letterario in programma a Cuneo dal 13 al 17 novembre. "Stelle" è infatti il tema scelto per l'edizione 2024 dell'evento, organizzato dall'assessorato comunale per la cultura e dalla biblioteca civica.

Nell'anno in cui il capoluogo della Granda si candida a Capitale italiana del libro 2025, a inaugurare la kermesse è Nicola Lagioia con una lezione sull'importanza della letteratura nell'educazione sentimentale.

Tra gli scrittori più attesi ci sono anche Jonathan Coe, Diego De Silva e Gianrico Carofiglio. Valeria Parrella parlerà di "classici sovversivi" nella tragedia greca, mentre Dario Fabbri racconterà le dinamiche geopolitiche del futuro.

Spazio alla musica con gli appuntamenti insieme a Cristiano Godano, Red Canzian e Matteo Romano, giovane cantautore cuneese che presenta il suo nuovo EP insieme a Mario Calabresi. Con Telmo Pievani il pubblico esplorerà "tutti i mondi possibili", mentre Adrian Fartade illustrerà l'origine delle costellazioni e le leggende che le hanno accompagnate nei millenni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA