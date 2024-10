I Thirty Seconds To Mars aprono Collisioni ad Alba

Collisioni Festival annuncia la sua prima data in vista dell'edizione 2025 che vedrà protagonisti ad Alba (Cuneo) ospiti internazionali, a cominciare da martedì 8 luglio con la band alternative rock americana Thirty Seconds To Mars.

Dopo il rapido sold out delle due date indoor italiane della scorsa primavera nell'ambito del Seasons World Tour 2024, che ha toccato Stati Uniti, Europa e America Latina, sarà possibile ascoltare la band live ad Alba con alcuni dei loro successi più iconici e con i nuovi brani pubblicati nell'ultimo album 'It's The End Of The World But It's A Beautiful Day', uscito il 15 settembre 2023 da Virgin Records.

Il gruppo, capitanato dall'attore hollywoodiano e rockstar Jared Leto insieme a Shanon Leto, approderà a Collisioni festival per l'unica data in Piemonte.

Dalle 10 di martedì 29 ottobre i biglietti sono disponibili in prevendita My live nation su livenation.it, mentre la vendita generale dei biglietti è aperta dalle 10 di giovedì 31 ottobre su ticketmaster.it e ticketone.it.



