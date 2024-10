Pasta Rummo sarà partner delle Nitto Atp Finals che si svolgeranno a Torino dal 10 al 17 novembre. La presenza dell'azienda nel mondo del tennis non è nuova, ma segue la scia della recente partecipazione agli Internazionali Bnl d'Italia di Roma, che si sono svolti dal 6 al 19 maggio al Foro Italico.

"La nostra mission consiste nel continuare a migliorare e a evolversi costantemente per mantenere una posizione tra le eccellenze, al pari di quei concorrenti per cui nutriamo grande rispetto" afferma Cosimo Rummo. "Ci impegniamo costantemente ogni giorno, con l'obiettivo di perfezionare sempre di più il nostro gioco, qualunque esso sia. Il nostro obiettivo finale è quello di puntare sempre più in alto e migliorare costantemente le nostre prestazioni".



