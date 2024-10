Nuove nomine al vertice dei Carabinieri di Cuneo

Si completa l'organigramma ai vertici dei Carabinieri di Cuneo con l'arrivo del tenente colonnello Daniele Riva al comando del Reparto Operativo e del tenente Marco Dainese alla guida del Nucleo Investigativo. I due ufficiali andranno a collaborare, nei rispettivi ruoli, con il colonnello Marco Piras, a sua volta nominato comandante provinciale meno di un mese fa.

Riva, toscano, 54 anni, arriva dal comando compagnia di Empoli, dove ha prestato servizio per cinque anni. In precedenza numerosi incarichi nel Mezzogiorno, tra Sicilia, Puglia e Sardegna: "È motivo d'orgoglio per me essere stato designato dove l'Arma è nata" ha esordito nel primo incontro pubblico. Per lui è la prima volta in Piemonte.

Il 58enne Dainese, originario di Torino, viene invece da una lunga esperienza nella compagnia di Borgo San Dalmazzo, alle porte di Cuneo, dove comandava il Norm. "All'Arma devo tutto, compresi i miei studi e la possibilità di stare vicino alla gente" dice il tenente, da 41 anni in divisa.



