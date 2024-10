Appello Banco Alimentare, 'abbiamo i magazzini vuoti'

"I numeri sono meno peggio rispetto ai primi 4 mesi dell'anno, ma nel frattempo abbiamo svuotato i nostri magazzini: ci aspetta un Natale drammatico. Faccio appello a tutte le forze sociali e politiche perché aiutino le persone in difficoltà alimentare". Lo ha detto Salvatore Collarino, presidente del Banco Alimentare del Piemonte, in occasione dell'inaugurazione del nuovo impianto fotovoltaico della sede a Moncalieri, che garantisce un immediato risparmio ecologico ed economico, e pone le basi per la costruzione di una comunità energetica locale. Aperta anche l'area, appena ristrutturata, dedicata al volontariato aziendale.

Nei primi 8 mesi del 2024 gli approvvigionamenti di derrate alimentare nei magazzini del Banco Alimentare sono passati dalle 6.766 tonnellate del 2023 alle 4.179 tonnellate di quest'anno, con una diminuzione del 38%. Una situazione drammatica già denunciata a giugno, ma senza miglioramenti significativi.





