Vivere a colori di Bruno Casetta a cura di Ermanno Tedeschi

Sarà inaugurata domani martedì 1 ottobre alle 18,30 a Torino, presso Con/Temporary Spaces Santa Teresa, l'ex-teatro Macario, "Vivere a colori" di Bruno Casetta, mostra a cura di Ermanno Tedeschi. Si potrà visitare fino al 15 ottobre.

L'esposizione, composta da una ventina di opere, racconta il favoloso immaginario dell'artista, che in ogni quadro, tra colori sgargianti e ambientazioni iconiche, ha dato forma alla gioia di vivere e all'energia creativa che da sempre lo contraddistinguono e che l'hanno ispirato. Una pittura figurativa e immaginaria, che ritrae natura e luoghi familiari come il mercato di Porta Palazzo, i paesaggi torinesi, i tram, e dettagli come grappoli d'uva, fabbriche dismesse, elefanti e panorami marini. Numerosi i sostenitori e gli endorser dell'artista, da Piero Chiambretti a Guido Curto, da AngeloMistrangelo a Massimo Centini



