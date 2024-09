Giornata per il cuore, 250 allievi carabinieri alla 'Heart run'

C'erano anche 250 futuri carabinieri, della scuola Allievi di Torino, insieme a centinaia di partecipanti, nella 'Heart Run', la camminata promossa oggi a Torino in occasione della Giornata mondiale per il cuore 2024.

Un percorso di 5 chilometri, nel centro di Torino, con partenza e arrivo da piazza Castello.

La Heart Run-1/o Memorial Lorenzo Greco è stata promossa per "sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza di uno stile di vita attivo e sano per la prevenzione delle malattie cardiache".

Il ricavato sarà destinato all'installazione di defibrillatori nelle scuole e negli impianti sportivi e per borse di studio a favore di studenti universitari delle facoltà di Medicina, Scienze Infermieristiche, Scienze Motorie e Ingegneria Biomedica.



