Torna Matota, festival della letteratura per ragazze e ragazzi

Laboratori, concerti, mostre, letture, spettacoli, tutti a ingresso gratuito e pensati per un pubblico trasversale, di tutte le età. Torna Matota, il festival della letteratura per ragazze e ragazzi, giunto alla settima edizione. Organizzata da Babelica, con la direzione artistica di Tatjana Giorcelli, la manifestazione torna a Torino, negli spazi della Cartiera, in via Fossano, 8, un centro culturale che favorisce l'incontro e il dialogo, dal 3 al 6 ottobre.

Tra gli ospiti, è atteso lo scrittore e docente Christian Raimo, che presenterà il suo libro Lettera alla Scuola. Fra gli altri appuntamenti, il 4 ottobre alle 17 l'artista Noemi Vola terrà un laboratorio creativo con la plastilina, aperto a tutte le età, mentre il 6 ottobre alle 17 lo scrittore Roberto Piumini presenterà il suo libro Le Felicità, coinvolgendo grandi e piccoli in un viaggio poetico e musicale. Saranno inoltre affrontate tematiche sociali come la discriminazione di genere, grazie a un dialogo curato da Non Una Di Meno U18 (6 ottobre, ore 11.30).

"Abbiamo intitolato questa edizione 'Chiedeteci se siamo felici' convinti che la prima forma di prevenzione alla violenza sia una semplice domanda, Come stai?, che impareremo a fare.

come è nella natura del nostro Festival, grazie all'aiuto delle storie, alla condivisione di momenti, di dubbi e di domande", spiega Tatjana Giorcelli, direttrice artistica di Matota.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA