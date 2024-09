Opera viva, il sesto manifesto è Il bacio in bocca

E' l'opera 'Il bacio in bocca' di Giuseppe Fittipaldi, 24 anni, il sesto appuntamento di Opera Viva Barriera di Milano, il Manifesto, il progetto sul pre-esistente di Alessandro Bulgini. La decima edizione è dedicata al camouflage. Uno spazio urbano di 6x3 metri in piazza Bottesini diventa un manifesto di pubblico dissenso nascosto in piena vista.

E' un ritratto in bianco e nero di due ragazzi che si baciano. Lo spettatore non conosce la loro identità, è invitato a immaginare la loro storia. In questa inconsapevolezza è racchiuso il potenziale creativo o distruttivo dell'incontro. "Questo gesto, nella storia, ha rappresentato diversi significati: un saluto affettuoso, un desiderio, oppure l'amore materno ma può alludere anche a riverenza, subordinazione, sottomissione. Come nel dipinto The Mouth Kiss di Pierre Jean Van der Ouderaa, dove il carnefice di un omicidio è costretto, oltre che al risarcimento in denaro, a baciare la moglie della vittima per dimostrare lealtà. Quindi questo bacio non è solo un bacio tra due innamorati, ma nasconde dipendenza, aggiogamento a un qualcosa che non è sempre in linea con noi, ma che purtroppo siamo costretti a sopportare" spiega l'artista.



