Timbrava ingresso e andava via, indagato dirigente ospedale

Andava al lavoro, timbrava il badge e poi si assentava per sbrigare faccende personali. Questa l'ipotesi d'accusa mossa dalla procura di Torino a un dirigente medico dell'ospedale infantile Regina Margherita, al quale è stata notificata la misura dell'obbligo di permanenza nel territorio del Comune. Il procedimento è aperto per truffa aggravata.

Sul caso hanno indagato i carabinieri, che finora hanno ricostruito una settantina di episodi.

L'uomo, all'interno del Regina Margherita, aveva un ruolo dirigenziale di controllo sul personale.

"In relazione alle accuse contestate a un dirigente medico dell'ospedale Regina Margherita, la Città della Salute di Torino, in quanto parte lesa, appena ricevuta la notifica da parte dei carabinieri ha immediatamente aperto il procedimento disciplinare e sospeso in via cautelativa il professionista interessato, nell'attesa dei successivi sviluppi giudiziari". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'azienda sanitaria



