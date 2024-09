A Torino il campionato del mondo di biliardo

La Reggia di Venaria, alle porte di Torino sarà il palcoscenico del 26/o Campionato del mondo di Biliardo 5 Birilli in scena dal 1 al 6 ottobre.

Organizzato dalla Federazione italiana sport biliardo e bowling (Fisbb) e patrocinato dalla Regione Piemonte e la presidenza del consiglio dei ministri dipartimento per lo sport, il campionato vedrà sfidarsi 64 migliori atleti del panorama mondiale del biliardo sportivo. Gli azzurri dovranno così destreggiarsi per battere i più temibili avversari che provengono, tra gli altri, dal Brasile, Argentina, Uruguay.

In contemporanea, dal 3 al 6 ottobre, e per la prima volta in assoluto, in scena anche il primo Campionato del Mondo Juniores.

Un unico torneo ad eliminazione diretta che vedrà protagonisti i migliori 12 atleti juniores under 22 provenienti da Argentina, Germania, Danimarca, Francia, Repubblica Ceca, Uruguay e Italia.

I giovani talenti si sfideranno per conquistare il titolo mondiale e scrivere il proprio nome nella storia del biliardo.

"Siamo orgogliosi di organizzare nuovamente il Campionato Mondiale di Biliardo 5 birilli in una location così prestigiosa come la Reggia di Venaria - ha dichiarato il presidente Fisbb, Andrea Mancino -. Questo evento non è solo una celebrazione di altissimo livello agonistico, ma anche una vera e propria festa dello sport, un'opportunità per condividere valori centrali come l'inclusione, la sana competizione, la sostenibilità ambientale, e per promuovere uno stile di vita sano. Inoltre, l'introduzione del Campionato del Mondo Juniores dimostra il nostro costante impegno nel promuovere il biliardo a tutti i livelli e nel coinvolgere le nuove generazioni in questo sport straordinario".

Il Biliardo 5 birilli è senza dubbio la specialità più rappresentativa del biliardo all'italiana, con una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale. Ben il 70% dei tesserati totali è affiliato a questa disciplina, con la Lombardia che detiene il primato per numero di praticanti.





