Alla Reggia di Venaria la Festa della nascita

Dopo il grande successo delle tre precedenti edizioni con oltre 2.500 partecipanti, domenica 15 settembre, nei Giardini della Reggia di Venaria, torna la Festa della Nascita: un evento di "benvenuto alla vita" organizzato per celebrare e accogliere in comunità l'arrivo dei nuovi nati e delle nuove nate del 2023 e 2024. Il numero dei Comuni che promuove la Festa sale a 31, grazie a nuovi partner.

Nei Giardini saranno allestite "isole" dedicate a vari temi, dove si svolgeranno laboratori, attività ludico-ricreative e informative. I genitori avranno l'occasione di vivere momenti emozionanti, scattare immagini indimenticabili e soprattutto incontrare esperti, confrontarsi con loro sulla genitorialità, sul "ben-essere" delle bambine e dei bambini e su quello della famiglia. Anche quest'anno il programma prevede una tappa musicale di MiTo per la Città, estensione del cartellone principale di MiTo SettembreMusica.

Per aderire gratuitamente (2 adulti con ogni nuovo nato, oltre a eventuali fratelli e sorelle) è necessario presentare il Passaporto culturale consegnato dai rispettivi Comuni di residenza aderenti, o scaricato dal sito naticonlacultura.it e prenotarsi entro il 13 settembre al link https://festadellanascita2024.eventbrite.it Anche quest'anno potranno prendere parte all'evento le donne nell'ultimo trimestre di gravidanza che hanno ricevuto il Passaporto culturale per la Mamma.



