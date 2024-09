Dall'archivio Superottimisti i film di famiglia della Lancia

Superottimisti, archivio di film di famiglia del Piemonte e il Comune di Fobello (Vercelli) organizzano il 14 settembre in occasione del Salone dell'Auto di Torino un evento street dedicato al mondo dei motori, una videoinstallazione interattiva a due passi dalla Mole Antonelliana, realizzato in collaborazione e con il patrocinio del Museo del Cinema, Rai Teche e Comune di Torino.

Si tratta di una proiezione multischermo sulle pareti del palazzo sede di Rai Teche in Via Montebello a Torino dedicata al mondo delle quattro ruote e in particolare alla Lancia, in cui si alterneranno immagini tratte da filmini amatoriali provenienti dall'Archivio Superottimisti, comiche del cinema delle origini selezionate dalle collezioni della Cineteca del Museo Nazionale del Cinema, servizi conservati da Rai Teche, tra cui spicca un Marcello Mastroianni insieme ai suoi amatissimi bolidi e suggestivi scorci del borgo di Fobello, paese originario di Vincenzo Lancia, fondatore del noto brand automobilistico. Ad arricchire l'evento alcune installazioni di teatro delle ombre e musica dal vivo con una coppia di musiciste in versione chanteuse, Miriam Ulivi (voce) e Daniela Taglioni (fisarmonica): l'automobile, i motori, la strada, la velocità fanno da filo conduttore ai brani in scaletta, riarrangiati con uno stile originale dall'atmosfera retrò.

L'evento sarà anche l'occasione per inaugurare una raccolta di film di famiglia riservata alle comunità di lancisti italiane ed europee, che da settembre a novembre 2024 potranno digitalizzare gratuitamente, grazie all'Archivio Superottimisti, i propri filmini di raduni, viaggi, gare e tutto quel che riguarda i loro ricordi personali registrati su pellicola legati al brand automobilistico.



