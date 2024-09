Scontro fra due auto, un morto nel Vercellese

Una persona è morta nel pomeriggio in un incidente stradale vicino al Comune di Stroppiana (Vercelli): stando alle prime ricostruzioni, due automobili si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Due i feriti non gravi, mentre una terza persona ha perso la vita a causa dello scontro, avvenuto a ridosso con il comune di Villanova, nell'Alessandrino. L'asfalto in quel momento era reso viscido a causa della pioggia, caduta per tutto il giorno.

Sul posto, oltre alle forze dell'ordine che hanno effettuato i primi rilievi, anche un'équipe sanitaria che ha prestato i primi soccorsi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA