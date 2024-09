Centrosinistra presenta la sua lista per le provinciali a Cuneo

È stata presentata nel pomeriggio a Cuneo la lista 'La nostra Provincia', che competerà per le elezioni provinciali del prossimo 29 settembre.

"Una proposta di centrosinistra ma sicuramente non partitica, dove il Pd si è messo a disposizione per coprire lo specchio più ampio di sensibilità territoriali della provincia Granda" ha sintetizzato il segretario provinciale del Pd Mauro Calderoni: "L'obiettivo - aggiunge - è ripartire consolidando un centrosinistra che vuole essere un'alternativa di governo in provincia e nella regione".

Questi i candidati della lista: Pierluigi Balbi (consigliere comunale di Dronero), Luca Bessone (consigliere comunale di Beinette), Fiona Bianco (consigliera comunale di Serralunga d'Alba), Marco Chinazzo (sindaco di Gorzegno), Stefania D'Ulisse (consigliera comunale di Cuneo), Loris Emanuel (sindaco di Moiola e consigliere provinciale uscente), Laura Gasco (consigliera comunale di Mondovì), Alberto Gatto (sindaco di Alba), Davide Sannazzaro (sindaco di Cavallermaggiore e consigliere provinciale uscente), Bruna Sibille (consigliera comunale di Bra e consigliera provinciale uscente), Andrea Tagliano (consigliere comunale di Saluzzo), Donatella Valsania (consigliera comunale di Montà).



