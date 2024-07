Tensioni in Valle Susa durante corteo No Tav, assedio al cantiere di Chiomonte

Gruppi di No Tav hanno dato vita in Valle di Susa a una sorta di assedio al cantiere di Chiomonte. Alcuni manifestanti hanno invaso la vicina autostrada del Frejus che è stata chiusa nel tratto fra Susa e Bardonecchia. Dai dimostranti che agiscono in diversi punti, è partito un lancio di fuochi d'artificio e bombe carta contro le forze dell'ordine.

Al corteo sono presenti un migliaio di persone. Prima dell'azione contro le forze di polizia alcune si sono coperte il volto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA